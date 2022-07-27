Медведев опубликовал карту с разделённой Украиной
- РИА Новости
«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны», — написал Медведев, прокомментировав карту, на которой Украина находится в границах страны до 2014 года.
Он отметил, что аналитики на Западе считают по-другому, прикрепив к посту ещё одну карту, на которой значительная часть украинских территорий относится к России, Польше, Румынии и Венгрии.
11 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила задачу отвоевать юг страны.