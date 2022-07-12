СВР: Польша готова прикрыться Венгрией и Румынией ради своих планов по Украине
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Его заявление распространило пресс-бюро СВР.
Нарышкин отметил, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув с этой целью массированную пропаганду для маскировки.
По данным разведки, в Польше акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева.
«Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — цитирует РИА Новости заявление директора СВР.
Ранее Нарышкин заявил, что планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы.