СВР: Польша готова прикрыться Венгрией и Румынией ради своих планов по Украине

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Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил о готовности Польши к более активному сотрудничеству по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией с целью прикрытия своих планов по захвату Западной Украины.
СВР: Польша готова прикрыться Венгрией и Румынией ради своих планов по Украине
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Его заявление распространило пресс-бюро СВР. 

Нарышкин отметил, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув с этой целью массированную пропаганду для маскировки. 

По данным разведки, в Польше акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева.

«Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — цитирует РИА Новости заявление директора СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы.

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