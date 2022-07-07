Нарышкин: планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы.
Нарышкин: планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии.

«Безусловно, это опасно. Опасно для Украины, опасно для всей Европы. Дело в том, что на европейском континенте существует довольно много точек, где соседи молча претендуют на территорию соседних государств», — сказал он.

По его словам, если Польша решится на подобную авантюру, то она откроет ящик Пандоры.

«Поэтому если Польша откроет этот ящик Пандоры, то мало никому не покажется. Это существенным образом может усложнить обстановку на европейском континенте, и, конечно, снизит уровень международной безопасности», — добавил глава СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины.

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