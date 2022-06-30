Глава СВР Нарышкин заявил о подготовке Польшей сценариев расчленения Украины

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины.
Глава СВР Нарышкин заявил о подготовке Польшей сценариев расчленения Украины
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Государственной Думы РФ

«По поступающей в службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

В сообщении, как пишет РИА Новости, говорится, что Варшава планирует разместить на западе Украины свой миротворческий контингент. Также возможен вариант создания на Восточных кресах подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польских вооружённых сил.

Вместе с тем рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», чтобы избежать нежелательного прямого столкновения с Россией.

Ранее Нарышкин заявил, что киевская хунта согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет.

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