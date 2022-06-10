Лавров заявил об активном осваивании украинской территории со стороны Польши
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«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — заявил он на брифинге с журналистами.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что киевская хунта согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет.
22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.