Лавров заявил об активном осваивании украинской территории со стороны Польши

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская территория активно осваивается польскими властями.
Лавров заявил об активном осваивании украинской территории со стороны Польши
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  • © MFA Russia

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — заявил он на брифинге с журналистами.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что киевская хунта согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

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