Киевская хунта согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет», — приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Как отмечал в конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, судя по всему, Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

До этого директор СВР сообщил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных из нескольких надёжных источников.