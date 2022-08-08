В ДНР сообщили о 62 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истёкшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов пострадали 11 населённых пунктов ДНР.
Погибли три мирных жителя, 15 получили ранения разной степени тяжести.
Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Макеевку.