военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ДНР сообщили о 62 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 62 раза, выпустив 425 различных боеприпасов.
В ДНР сообщили о 62 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов пострадали 11 населённых пунктов ДНР.

Погибли три мирных жителя, 15 получили ранения разной степени тяжести.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Макеевку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить