В ДНР сообщили о 62 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки

Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 62 раза, выпустив 425 различных боеприпасов.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов пострадали 11 населённых пунктов ДНР.

Погибли три мирных жителя, 15 получили ранения разной степени тяжести.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Макеевку.