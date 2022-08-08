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В посольстве России призвали СМИ США перестать излагать «русофобские измышления»

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Американские СМИ должны перестать излагать «русофобские измышления» о якобы обстрелах российскими военными Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне/

В дипмиссии призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять меры, чтобы не допустить провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

«А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что обстрелы украинскими военными территории ЗАЭС представляют угрозу не только территории Украины, но и всему миру.

Он также добавил, что президент США Джо Байден может оказать влияние на украинского лидера Владимира Зеленского одним звонком, пригрозив остановить военную помощь Киеву.

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