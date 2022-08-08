В посольстве России призвали СМИ США перестать излагать «русофобские измышления»
В дипмиссии призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять меры, чтобы не допустить провокаций на радиационно опасных объектах Украины.
«А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что обстрелы украинскими военными территории ЗАЭС представляют угрозу не только территории Украины, но и всему миру.
Он также добавил, что президент США Джо Байден может оказать влияние на украинского лидера Владимира Зеленского одним звонком, пригрозив остановить военную помощь Киеву.