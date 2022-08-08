Экс-офицер американской разведки Риттер: Байден может остановить Зеленского одним звонком

Президент США Джо Байден может оказать влияние на украинского лидера Владимира Зеленского одним звонком, пригрозив остановить военную помощь Киеву. С таким мнением выступил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

Он заявил, что обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) представляют угрозу не только территории Украины, но и всему миру.

«Пострадает при этом не только физический ландшафт Украины на территории и в окрестностях АЭС — речь идёт о загрязнении Чёрного моря, которое затем распространится на Босфор и Дарданеллы и далее», — рассказал Риттер в разговоре с RT.

По его словам, последствия обстрелов могут приобрести региональный и даже глобальный масштаб.

«Сейчас Запад не хочет как-либо критиковать Украину... Чтобы открыто говорить об угрозе (Запорожской АЭС. — RT), нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу», — добавил Риттер.

Он подчеркнул, что это сделала не Россия, а Украина.

«Это (угроза украинских обстрелов ЗАЭС. — RT) может завершиться сегодня, если президент Байден возьмёт трубку, позвонит Зеленскому и скажет: «Если в эту АЭС попадёт одна ещё ракета, вся помощь от США прекращается навсегда», — заявил Риттер.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня заявил, что в организации работают над созданием условий для отправки миссии экспертов на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских сил.

Он отметил, что намерен лично возглавить миссию на ЗАЭС для проведения необходимых работ по физической ядерной безопасности.

Украинский оператор «Энергоатом» выступил против визита Гросси на Запорожскую АЭС.

По словам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игоря Вишневецкого, Россия готова была содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и гарантировала безопасность, однако секретариат ООН не согласовал эту поездку.