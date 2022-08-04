МИД России: Москва выражала готовность содействия визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Россия готова была содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и гарантировала безопасность, однако секретариат ООН не согласовал эту поездку, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий.

По его словам, ранее удалось согласовать срок приезда МАГАТЭ на конец июня, обеспечить логистику и гарантировать максимальную степень безопасности членам делегации.

«Однако буквально за несколько дней до планируемого приезда делегации МАГАТЭ секретариат ООН отказался одобрить это визит», — цитирует Вишневецкого РИА Новости.

Он подчеркнул, что это сыграло на руку Киеву и «западным кураторам», которым были бы не выгодны заключения организации о работе станции в штатном режиме.

Дипломат также назвал абсурдными домыслами заявления о том, что Россия якобы препятствует посещению инспекторами станции и создаёт там военную базу.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня заявил, что в организации работают над созданием условий для отправки миссии экспертов на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских сил.

Он отметил, что намерен лично возглавить миссию на ЗАЭС для проведения необходимых работ по физической ядерной безопасности.

Украинский оператор «Энергоатом» выступил против визита Гросси на Запорожскую АЭС.