На Украине выступили против визита гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Украинский оператор «Энергоатом» выступил против визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
На Украине выступили против визита гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

«Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию станет возможным только тогда, когда в нашей стране будет возвращён контроль над ней», — говорится в заявлении «Энергоатома».

Украинский оператор также обратил внимание на то, что в руководстве МАГАТЭ почти четверть составляют россияне — около 100 человек.

Гросси 6 июня заявил, что в организации работают над созданием условий для отправки миссии экспертов на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских сил.

Он отметил, что намерен лично возглавить миссию на ЗАЭС для проведения необходимых работ по физической ядерной безопасности.

Глава Энергодара Андрей Шевчик в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

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