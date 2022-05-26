Глава Энергодара заявил о штатной работе Запорожской АЭС

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Глава Энергодара Андрей Шевчик в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
Глава Энергодара заявил о штатной работе Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Конечно, хотелось, чтобы блоков работало больше, но из-за того, что ситуация такова, мощность небольшая, работало два блока. Мы надеемся, что в скором будущем наладится промышленность, производство на освобождённых территориях, и электричества будет давать больше», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе. 

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