Глава Энергодара заявил о штатной работе Запорожской АЭС

Глава Энергодара Андрей Шевчик в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

«На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Конечно, хотелось, чтобы блоков работало больше, но из-за того, что ситуация такова, мощность небольшая, работало два блока. Мы надеемся, что в скором будущем наладится промышленность, производство на освобождённых территориях, и электричества будет давать больше», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе.