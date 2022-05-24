В МВД сообщили о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников

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Безопасность Запорожской АЭС обеспечивают российские военные, Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атаковать объект с помощью беспилотников-камикадзе. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
В МВД сообщили о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников
  • РИА Новости

«Запорожская АЭС в Энергодаре охраняется соответствующими подразделениями российскими — Росгвардии и вооружённых сил. Охраняется она плотно и надёжно, поэтому провокации внутри АЭС исключены», — приводит ТАСС его слова.

Селиванов подчеркнул, что украинские военные иногда предпринимают попытки атаковать электростанцию с помощью беспилотников-камикадзе польского производства.

Российские военные, по словам представителя МВД, сбивают подлетающие БПЛА.

В апреле в постоянном представительстве России при ООН сообщили о сохранении рисков ядерной провокации на украинских АЭС.

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