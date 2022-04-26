В постпредстве России при ООН заявили о рисках провокации на украинских АЭС

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В постоянном представительстве России при ООН сообщили о сохранении рисков ядерной провокации на украинских АЭС.
В постпредстве России при ООН заявили о рисках провокации на украинских АЭС
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под полный контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. Это было сделано исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими или другими террористическими формированиями, а также иностранными наёмниками, сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, риски чего, несомненно, существуют», — говорится в сообщении российского постпредства.

В ведомстве также отметили, что Россия намерена делать всё от неё зависящее для обеспечения на должном уровне безопасности украинских ядерных объектов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

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