«Не говорили о закрытии двери для переговоров»: в Кремле напомнили о позиции по диалогу между Россией и Украиной

Российская сторона никогда не говорила о закрытии двери для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости отметил, что в данный момент диалог с Киевом не имеет смысла. Министр констатировал отсутствие у украинской стороны намерения что-либо серьёзно обсуждать. В то же время президент России Владимир Путин в ходе недавнего визита в Тегеран отмечал, что желания вести переговоры у киевских властей нет.

Возможности для диалога между Москвой и Украиной есть, ни президент России Владимир Путин, ни глава российского МИД Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии этой двери. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью RT и РИА Новости заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры Москвы с Киевом не имеют смысла.

«В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет. В Тегеране президент по итогам своих переговоров с лидерами Ирана и Турции, давая пресс-конференцию по завершении рабочего дня, уже поздно ночью, этой темы касался. Он напомнил в очередной раз: как только в самом начале специальной военной операции украинское руководство попросило начать переговоры, мы не отказались, мы честно подошли к этому процессу», — сказал Лавров в интервью главному редактору телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

Министр напомнил, что первые раунды переговоров с Украиной, которые состоялись в Белоруссии, «как раз выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьёзно обсуждать».

«Тогда мы передали им нашу оценку ситуации и сказали: «Если вы всерьёз хотите работать, дайте нам что-то на бумаге, чтобы мы поняли, о каких конкретно договорённостях вы хотите вести речь». Они нам дали бумагу, которую мы, кстати, поддержали... Мы были готовы на основе их принципов заключить договор. Дали им документ, который был, ещё раз подчеркну, написан с опорой на их логику. 15 апреля такой документ у них появился — и с тех пор ничего от них не слышно», — констатировал глава российского МИД.

«Но слышно другое, — продолжил министр. — Слышно то, что говорит и Шольц, и говорил Борис Джонсон (видимо, уже сейчас он не говорит об этом), говорят и Урсула фон дер Ляйен, и многие другие, включая Борреля — главного дипломата, — о том, что Украина должна победить на поле боя и не должна сейчас идти на переговоры, потому что у неё слабые позиции на фронте. Сначала Украина должна исправить это положение, начать доминировать над российскими вооружёнными силами, над донецкими, над луганскими ополченцами и лишь потом с позиции силы начать разговаривать. Я считаю, что всё это… Вот говорят «в пользу бедных» — вот это в пользу бедных».

Комментируя позицию Киева по диалогу с Россией, Лавров в начале апреля отмечал недоговороспособность украинской стороны и её «линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий».

«Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — отмечал глава российского МИД.

В то же время президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Тегеран 19 июля заявил, что киевские власти отказались от исполнения соглашений, хотя они были практически достигнуты.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать, но, как известно, после этого (и для того, чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева) киевские власти отказались от исполнения этих соглашений. Они же были фактически достигнуты», — напомнил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что конечный результат переговоров зависит в первую очередь от желания сторон исполнять достигнутые договорённости.

«А мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — констатировал президент.