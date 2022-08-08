СВР: Польша организовала скупку украинской сельхозпродукции по бросовым ценам
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«Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство», — отмечается в сообщении.
В СВР добавили, что затем предполагается скупить активы этих предприятий и земли по бросовым ценам.
«Параллельно польская сторона инвестирует средства в создание транспортной инфраструктуры и другой логистики для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше», — подчёркивается в материале.
Ранее исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова заявила о планах начать приватизацию с хлебокомбинатов и спиртовых заводов.
Батова уточнила, что необходимо приватизировать те объекты, которые могут помочь решить на Украине проблему с зерном и хранилищами, а также «с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку».