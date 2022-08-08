СВР: Польша организовала скупку украинской сельхозпродукции по бросовым ценам

Польша намерена установить контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины, в первую очередь это касается сельскохозяйственного произ­водства, говорится на сайте Службы внешней разведки России.

«Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство», — отмечается в сообщении.

В СВР добавили, что затем предполагается скупить активы этих предприятий и земли по бро­совым ценам.

«Параллельно польская сторона инвестирует средства в созда­ние транспортной инфраструктуры и другой логистики для беспре­пятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше», — подчёркивается в материале.

Ранее исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова заявила о планах начать приватизацию с хлебокомбинатов и спиртовых заводов.

Батова уточнила, что необходимо приватизировать те объекты, которые могут помочь решить на Украине проблему с зерном и хранилищами, а также «с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку».