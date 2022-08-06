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В Киеве рассказали о планах по приватизации хлебокомбинатов и спиртовых заводов

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Исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова в эфире украинского телевидения заявила о планах начать приватизацию с хлебокомбинатов и спиртовых заводов. 
В Киеве рассказали о планах по приватизации хлебокомбинатов и спиртовых заводов
  • РИА Новости

Её слова приводит РИА Новости.

«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов», — сказала она.

Батова уточнила, что необходимо приватизировать те объекты, которые могут помочь решить на Украине проблему с зерном и хранилищами и «с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине изъяты российские активы на сумму $765 млн.

Он добавил, что также планируется экспроприировать более 900 принадлежащих России объектов.

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