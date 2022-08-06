В Киеве рассказали о планах по приватизации хлебокомбинатов и спиртовых заводов
- РИА Новости
Её слова приводит РИА Новости.
«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов», — сказала она.
Батова уточнила, что необходимо приватизировать те объекты, которые могут помочь решить на Украине проблему с зерном и хранилищами и «с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине изъяты российские активы на сумму $765 млн.
Он добавил, что также планируется экспроприировать более 900 принадлежащих России объектов.