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Зеленский заявил, что на Украине изъяли «российские активы» на $765 млн

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине изъяты якобы российские активы на сумму $765 млн.

Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

По его словам, он провёл посвящённое санкционной политике совещание.

«Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 млрд гривен ($765 млн. — RT)», — передаёт его слова РИА Новости.

Он добавил, что работа по конфискации якобы российских активов продолжается. Планируется экспроприировать более чем 900 принадлежащих России объектов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении украинского кабмина конфисковать имущество и активы России на территории государства.

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