Кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации 903 российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении украинского кабмина конфисковать имущество и активы России на территории государства — кабмин согласовал соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского.

«Имеем сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов на Украине. Перечень объектов сформирован. Согласно решению правительства, будет конфисковано 903 объекта, принадлежащих именно российскому государству», — цитирует его «ТСН».

Украинский премьер уточнил, что всё имущество делится на три категории: принадлежащее государству, активы подсанкционных граждан и российских компаний, а также активы российских банков.

По словам Шмыгаля, конфискованные российские активы направят на оборону и восстановление государства.

«Следующим большим шагом должна стать и конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины», — добавил политик.

Ранее он заявил, что план восстановления Украины оценивается в $750 млрд.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что выступает за конфискацию замороженных западными странами российских активов и передачу их в пользу Украины.

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что ЕС в октябре примет директиву, позволяющую конфисковать российские активы в случае обхода санкций.