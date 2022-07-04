Глава МИД Великобритании поддерживает конфискацию активов России в пользу Украины

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что выступает за конфискацию замороженных западными странами российских активов и передачу их в пользу Украины.

Об этом пишет The Guardian.

«Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определённо поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса», — заявила Трасс. 

Для реализации решения о конфискации, по мнению министра, потребуется принять новый закон или внести поправки в уже имеющиеся положения законодательства. 

Ранее министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

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