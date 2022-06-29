Минфин США заявил о заморозке или блокировке $330 млрд активов России
- РИА Новости
В заявлении министерства говорится, что заблокированы или заморожены активы россиян, в отношении которых были введены санкции, на сумму более $30 млрд.
«Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд», — заявили в Минфине США.
В апреле министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.
По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у России украли более $300 млрд, но другие страны, которые критикуют её, предпочитают об этом не говорить.