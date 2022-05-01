Лавров: у России украли более $300 млрд, но другие страны не хотят об этом говорить

У России украли более $300 млрд, но другие страны, которые критикуют её, предпочитают об этом не говорить, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время интервью итальянской телекомпании Mediaset журналист сказал министру: «Италия обеспокоена тем, что Россия прекращает поставки газа». Ведущий задал вопрос: «Что происходит?»

Как отметил Лавров, происходит «простая вещь», о которой критики действий России «почему-то не хотят говорить».

«У нас украли деньги (более $300 млрд). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Это стало возможным, потому что деньги ПАО «Газпром» был вынужден хранить на своих счетах в западных банках (по вашим правилам). Захотели «наказать» Россию — своровали», — сказал глава МИД.

Теперь же, по словам Лаврова, России предлагают продолжать торговать как раньше, «а деньги останутся лежать у них», когда захотят — «опять их прикарманят».

«Вот в чём причина. Почему-то об этом никто не говорит. Где честная журналистика?» — сказал министр.

К настоящему времени Россия предложила делать так, чтобы поставки считались оплаченными не тогда, когда евро или доллары поступят в «Газпромбанк», а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть, напомнил Лавров.

«Вот и вся история. Наши партнёры прекрасно об этом знают. Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого», — пояснил он.

Лавров добавил, что Россия не имеет права перед собственным народом «позволять Западу продолжать свои воровские привычки».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

После этого газета Financial Times сообщила, что регуляторы Китая провели экстренное совещание с участием китайских и иностранных банков для обсуждения способов защиты зарубежных активов страны от санкций США: по словам источников издания, Пекин встревожила способность американцев и их союзников заморозить долларовые активы Банка России.