FT: власти КНР обсудили с главами банков варианты защиты активов от санкций США

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Регуляторы Китая провели экстренное совещание с участием китайских и иностранных банков для обсуждения способов защиты зарубежных активов страны от санкций США.
FT: власти КНР обсудили с главами банков варианты защиты активов от санкций США
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Об этом информирует газета Financial Times.

Уточняется, что соответствующее совещание прошло 22 апреля.

По словам источников издания, Пекин встревожила способность США и их союзников заморозить долларовые активы Банка России.

Как подчёркивается, в связи с этим власти Китая опасаются введения подобных мер против КНР «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса».

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон может применить «вторичные санкции» против Китая, если он попытается обойти введённые против России ограничения.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

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