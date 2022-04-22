Чиновник Белого дома пригрозил КНР вторичными санкциями в случае обхода мер против России

США могут применить «вторичные санкции» против Китая, если он попытается обойти введённые против России ограничения, пригрозил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«У нас есть варианты на случай, если Китай активно попытается подорвать наши санкции», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Сингх отказался уточнить, какие именно меры он имеет в виду.

«Мне кажется, вы знаете, о чем идёт речь. У нас есть ряд различных инструментов, включая вторичные санкции. Мы ничего не исключаем», — сказал он.

В Госдепе США ранее пригрозили Китаю последствиями со стороны Вашингтона и союзников в случае помощи России с обходом санкций или военных поставок.

Министерство обороны Китая ранее потребовало от Соединённых Штатов не использовать украинский кризис для давления на Пекин и угроз в его адрес.

В Пекине также напомнили, что Китай будет укреплять стратегическое сотрудничество с Россией вне зависимости от изменений ситуации в международном пространстве.