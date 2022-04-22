Чиновник Белого дома пригрозил КНР вторичными санкциями в случае обхода мер против России
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«У нас есть варианты на случай, если Китай активно попытается подорвать наши санкции», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.
Сингх отказался уточнить, какие именно меры он имеет в виду.
«Мне кажется, вы знаете, о чем идёт речь. У нас есть ряд различных инструментов, включая вторичные санкции. Мы ничего не исключаем», — сказал он.
В Госдепе США ранее пригрозили Китаю последствиями со стороны Вашингтона и союзников в случае помощи России с обходом санкций или военных поставок.
Министерство обороны Китая ранее потребовало от Соединённых Штатов не использовать украинский кризис для давления на Пекин и угроз в его адрес.
В Пекине также напомнили, что Китай будет укреплять стратегическое сотрудничество с Россией вне зависимости от изменений ситуации в международном пространстве.