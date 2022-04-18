В Госдепе пригрозили Китаю «последствиями» в случае помощи России с обходом рестрикций
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«Если КНР... будет помогать России обходить санкции, то за этим последуют серьёзные последствия», — приводит РИА Новости слова официального представителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.
Он отметил, что США в этом смысле пристально следят за Китаем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз предупредил руководство КНР о последствиях, если китайские власти поддержат Россию.
В МИД КНР напомнили, что Пекин не является стороной конфликта на Украине.
31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.