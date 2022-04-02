В МИД КНР напомнили, что Пекин не является стороной конфликта на Украине

Китай не является стороной конфликта на Украине, торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты, заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

Он отметил, что Пекин не будет стремиться преднамеренно обойти антироссийские санкции. Лутун также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта на Украине.

«Мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто, даже Европа ведёт нормальный бизнес с Россией, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией, и наше обычное торговое сотрудничество с Москвой не должно быть затронуто», — цитирует дипломата РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз предупредил руководство КНР о последствиях, если китайские власти поддержат Россию.

31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.