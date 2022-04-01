ЕС пригрозил Китаю последствиями в случае поддержки России
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Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — КНР.
«Ни один гражданин ЕС не поймёт, если Китай будет оказывать военную помощь России. Китай должен понимать в этом случае риск серьёзных репутационных потерь в Европе, которые могут затронуть бизнес и инвестиции», — цитирует её ТАСС.
Ранее Белый дом пригрозил Китаю последствиями в случае нарушения санкций против России.
31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.