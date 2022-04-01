ЕС пригрозил Китаю последствиями в случае поддержки России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предупредил руководство КНР о последствиях, если китайские власти поддержат Россию.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — КНР.

«Ни один гражданин ЕС не поймёт, если Китай будет оказывать военную помощь России. Китай должен понимать в этом случае риск серьёзных репутационных потерь в Европе, которые могут затронуть бизнес и инвестиции», — цитирует её ТАСС.

Ранее Белый дом пригрозил Китаю последствиями в случае нарушения санкций против России.

31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.