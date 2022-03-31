Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram в связи с материалом Financial Times, в котором говорится, что китайская Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если будет оказывать поддержку России.

«Китай столкнулся с санкциями, когда отстоял свой суверенитет на площади Тяньаньмэнь, подавив спонсируемую Западом попытку переворота. Она могла стоить стране очень дорого: «майдан» в ядерном государстве с миллиардным населением — это было бы непоправимо. Но руководство КНР и китайский народ приняли этот вызов, разгромили предателей, справились с санкциями и построили мощное национально ориентированное государство», — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, пытающиеся запугать Пекин деятели Запада плохо знают историю.

«На Западе реально полагают, что Пекин можно запугать? Плохо знают историю этой страны и характер народа. Зато теперь все хорошо знают повадки коллективного Запада», — указала представитель МИД России.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки США сдержать и оказать давление на Китай и Россию успехом не увенчаются.