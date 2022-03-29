МИД КНР: попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки США сдержать и оказать давление на Китай и Россию успехом не увенчаются.

Соответствующее заявление он сделал в связи с тем, что ранее Пентагон распространил документ, согласно которому военное ведомство США в актуальной стратегии национальной безопасности называет Россию «острой угрозой», а КНР — «постоянным соперником».

«Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами, и попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Politico отмечало, что китайское руководство после недавних переговоров лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не только выявило ещё больше разногласий между Пекином и Вашингтоном, но и заставило Китай «удвоить поддержку России».