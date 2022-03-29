В Пентагоне заявили, что от России исходят «острые угрозы»

От России исходят «острые угрозы», как показали события вокруг Украины, говорится в комментариях к новой стратегии национальной обороны США.

«От России исходят острые угрозы», — указывается в сообщении на сайте Пентагона.

Отмечается, что главным конкурентом и вызовом для США является Китай.

Также в числе стран, представляющих угрозу, названы КНДР и Иран.

Издание Politico отмечало, что китайское руководство после недавних переговоров лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не только выявило ещё больше разногласий между Пекином и Вашингтоном, но и заставило Китай «удвоить поддержку России».