В Пентагоне заявили, что от России исходят «острые угрозы»
«От России исходят острые угрозы», — указывается в сообщении на сайте Пентагона.
Отмечается, что главным конкурентом и вызовом для США является Китай.
Также в числе стран, представляющих угрозу, названы КНДР и Иран.
Издание Politico отмечало, что китайское руководство после недавних переговоров лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не только выявило ещё больше разногласий между Пекином и Вашингтоном, но и заставило Китай «удвоить поддержку России».