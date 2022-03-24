Джо Байден: будущее Китая намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией

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Президент США Джо Байден считает, что Китай понимает, насколько сильнее его экономическое будущее связано со странами Запада, нежели с Россией.
Джо Байден: будущее Китая намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией
  • AP
  • © Evan Vucci

«На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому я надеюсь, что он не станет вмешиваться», — сказал американский лидер, комментируя позицию Китая в ситуации вокруг украинского кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили в МИД Китая, Пекин будет самостоятельно судить о ситуации на Украине.

Издание Politico отмечало, что китайское руководство после недавних переговоров лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не только выявило ещё больше разногласий между Пекином и Вашингтоном, но и заставило Китай «удвоить поддержку России».

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