Джо Байден: будущее Китая намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией

Президент США Джо Байден считает, что Китай понимает, насколько сильнее его экономическое будущее связано со странами Запада, нежели с Россией.

«На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому я надеюсь, что он не станет вмешиваться», — сказал американский лидер, комментируя позицию Китая в ситуации вокруг украинского кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили в МИД Китая, Пекин будет самостоятельно судить о ситуации на Украине.

Издание Politico отмечало, что китайское руководство после недавних переговоров лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не только выявило ещё больше разногласий между Пекином и Вашингтоном, но и заставило Китай «удвоить поддержку России».