Politico: Китай лишь усилил поддержку России после разговора Си Цзиньпина и Джо Байдена

Китайское руководство после недавних переговоров лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не только выявило ещё больше разногласий между Пекином и Вашингтоном, но и заставило Китай «удвоить поддержку России», пишет Politico.

«Сообщение от Министерства иностранных дел Китая всего за несколько часов до звонка Си Цзиньпина и Байдена показало, что любые решения, которые КНР примет в отношении украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», — сообщает издание.

В статье утверждается, что вместо этого китайское правительство, «похоже, удваивает свою поддержку России» и выступает против усилий США, направленных на то, чтобы заставить президента России Владимира Путина прекратить операцию на Украине.

Вместе с тем Си Цзиньпин не забыл напомнить американскому коллеге о роли США в разжигании кризиса, а также о вмешательстве Вашингтона в ситуацию вокруг Тайваня, говорится в материале.

Ранее Си Цзиньпин в ходе разговора с Байденом по видеосвязи призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира и «неукоснительно нести свою международную ответственность».

Американский президент, в свою очередь, предупредил лидера КНР о последствиях в случае оказания помощи России на фоне событий на Украине.