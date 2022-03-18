Белый дом: Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае помощи России

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В Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден предупредил лидера КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания помощи России на фоне событий на Украине.
Белый дом: Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае помощи России
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России», — сказал он на брифинге.

В Белом доме добавили, что Байден пригрозил реакцией со стороны не только Соединённых Штатов, но и «всего мира».

Он не уточнил, о каких мерах может идти речь.

Ранее Си Цзиньпин в ходе разговора с Байденом по видеосвязи призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира и «неукоснительно нести свою международную ответственность».

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