Белый дом: Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае помощи России
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России», — сказал он на брифинге.
В Белом доме добавили, что Байден пригрозил реакцией со стороны не только Соединённых Штатов, но и «всего мира».
Он не уточнил, о каких мерах может идти речь.
Ранее Си Цзиньпин в ходе разговора с Байденом по видеосвязи призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира и «неукоснительно нести свою международную ответственность».