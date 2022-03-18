Белый дом: Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае помощи России

В Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден предупредил лидера КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания помощи России на фоне событий на Украине.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России», — сказал он на брифинге.

В Белом доме добавили, что Байден пригрозил реакцией со стороны не только Соединённых Штатов, но и «всего мира».

Он не уточнил, о каких мерах может идти речь.

Ранее Си Цзиньпин в ходе разговора с Байденом по видеосвязи призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира и «неукоснительно нести свою международную ответственность».