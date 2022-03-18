Си Цзиньпин призвал США прилагать усилия для поддержания мира

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с американским президентом Джо Байденом по видеосвязи призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира.
Си Цзиньпин призвал США прилагать усилия для поддержания мира
  • globallookpress.com

Заявление председателя КНР опубликовало Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США являются двумя ведущими экономиками мира, а также напомнил, что  эти страны — постоянные члены Совбеза ООН.

«Нам нужно неукоснительно нести свою международную ответственность, прилагать усилия для обеспечения мира и спокойствия на всей планете», — цитирует его ТАСС.

Также Си Цзиньпин заявил, что вооружённое противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку.

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