Си Цзиньпин: конфликт на Украине не выгоден ни одному человеку

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Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что вооружённое противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку.
Си Цзиньпин: конфликт на Украине не выгоден ни одному человеку
  • Gettyimages.ru

«Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку», — цитирует ТАСС главу КНР.

По его словам, «мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества».

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай имеет независимую позицию по украинскому вопросу.

Как стало известно ранее, президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

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