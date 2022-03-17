Байден планирует пригрозить Си Цзиньпину последствиями, если Китай поддержит Россию
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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Президент Байден проведёт переговоры с председателем Си Цзиньпином завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии», — заявил он журналистам.
США без сомнений «примут меры» в таком случае, подчеркнул он.
«Мы считаем, что Китай несёт особую ответственность в применении своего влияния на президента Путина для защиты международного правопорядка и принципов, которые он, по его заявлениям, поддерживает», — сказал госсекретарь, слова которого приводит РИА Новости.
13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.
Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».
Разговор лидеров США и Китая намечен на 18 марта.