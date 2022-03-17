Байден планирует пригрозить Си Цзиньпину последствиями, если Китай поддержит Россию

Президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Президент Байден проведёт переговоры с председателем Си Цзиньпином завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии», — заявил он журналистам.

США без сомнений «примут меры» в таком случае, подчеркнул он.

«Мы считаем, что Китай несёт особую ответственность в применении своего влияния на президента Путина для защиты международного правопорядка и принципов, которые он, по его заявлениям, поддерживает», — сказал госсекретарь, слова которого приводит РИА Новости.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».

Разговор лидеров США и Китая намечен на 18 марта.