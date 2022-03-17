Захарова: слова Салливана о последствиях для Китая за отношения с Россией возмутительны

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Заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о последствиях для Китая за отношения с Россией хамские и возмутительные. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: слова Салливана о последствиях для Китая за отношения с Россией возмутительны
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской элиты, которое (они. — RT) себе позволяют в последние годы. Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают», — сказала Захарова.

13 марта Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

По его словам, «власти США донесли до Пекина, что не потерпят и не допустят, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери».

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