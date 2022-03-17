Байден и Си Цзиньпин 18 марта проведут переговоры

Американский президент Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин в пятницу, 18 марта, проведут телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«В эту пятницу президент Джозеф Байден проведёт беседу с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это часть «постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи между США и КНР».

В ходе переговоров стороны обсудят управление конкуренцией между двумя странами, ситуацию на Украине, а также другие представляющие взаимный интерес вопросы.

Ранее Си Цзиньпин выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией на Украине и выразил сожаление относительно военных действий на территории континента.