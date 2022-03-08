Си Цзиньпин выразил обеспокоенность ситуацией на Украине
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«Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство... Первоочередным делом является предотвращение эскалации ситуации и выхода её из-под контроля», — цитирует его РИА Новости.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в рамках заседания Совбеза ООН от имени Пекина призвал США и Евросоюз вести равноправный диалог с Россией по вопросам безопасности в Европе.
Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил, что политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса».