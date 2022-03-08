Си Цзиньпин выразил обеспокоенность ситуацией на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией на Украине и выразил сожаление относительно военных действий на территории континента.
Си Цзиньпин выразил обеспокоенность ситуацией на Украине
  • AP
  • © Ng Han Guan

«Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство... Первоочередным делом является предотвращение эскалации ситуации и выхода её из-под контроля», — цитирует его РИА Новости.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в рамках заседания Совбеза ООН от имени Пекина призвал США и Евросоюз вести равноправный диалог с Россией по вопросам безопасности в Европе.

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил, что политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса».

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