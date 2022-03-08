МИД КНР: США «подкинули полено» в «пожар украинского кризиса» политикой по расширению НАТО

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Политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса», заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
МИД КНР: США «подкинули полено» в «пожар украинского кризиса» политикой по расширению НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Paulius Peleckis

«США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, в Пекине всегда считали, что безопасность одного государства не может быть обеспечено за счёт других стран. Он также считает, что региональная безопасность не может быть обеспечена путём расширения военных блоков.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что односторонние санкции на фоне событий на Украины, а также поставки в эту страну наступательных вооружений и отправка наёмников только усугубляют кризис.

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