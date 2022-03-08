Постпред Китая при ООН призывает США и ЕС к равноправному диалогу с Россией

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в рамках заседания Совбеза ООН заявил, что Китай призывает США и Евросоюз вести равноправный диалог с Россией по вопросам безопасности в Европе.

«Призываем Соединённые Штаты и Европейский союз вести равноправный диалог с Россией, не усугублять проблемы, накопившиеся годами», — приводит ТАСС его заявление.

Постпред КНР при ООН порекомендовал западным странам выбрать путь для создания безопасности без попыток расширения НАТО на восток.

Ранее Цзюнь заявил, что односторонние санкции на фоне событий на Украины, а также поставки в эту страну наступательных вооружений и отправка наёмников только усугубляют кризис.