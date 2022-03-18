В МИД КНР заявили о независимой позиции Пекина по украинскому кризису
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«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», — приводит РИА Новости слова Лицзяня на брифинге.
По его словам, некоторые люди в США распространяют ложную информацию и клевещут на Китай.
Как стало известно ранее, президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.