В МИД КНР заявили о независимой позиции Пекина по украинскому кризису

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Китай имеет независимую позицию по украинскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В МИД КНР заявили о независимой позиции Пекина по украинскому кризису
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«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», — приводит РИА Новости слова Лицзяня на брифинге.

По его словам, некоторые люди в США распространяют ложную информацию и клевещут на Китай.

Как стало известно ранее, президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

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