В МИД КНР заявили о независимой позиции Пекина по украинскому кризису

Китай имеет независимую позицию по украинскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», — приводит РИА Новости слова Лицзяня на брифинге.

По его словам, некоторые люди в США распространяют ложную информацию и клевещут на Китай.

Как стало известно ранее, президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.