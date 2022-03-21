В МИД Китая заявили, что страна будет придерживаться независимой позиции по Украине

Власти Китая будут самостоятельно судить о ситуации на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Китай всегда поддерживал мир.

«В будущем мы будем отталкиваться от сути ситуации и судить о ней независимым образом, выступать с инициативами в поддержку международного права и принципов международных отношений, а также ведения дел в соответствии с Уставом ООН», — отметил Ван Вэньбинь.

По его словам, все стороны должны вместе поддерживать диалог и переговоры между Россией и Украиной, чтобы достичь результата.

Как отметил Ван Вэньбинь, США и НАТО также должны вести диалог с Москвой и урегулировать существующие вопросы в сфере безопасности.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом США Джо Байденом по видеосвязи призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира и «неукоснительно нести свою международную ответственность».