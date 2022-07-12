ЕС в октябре примет директиву, разрешающую конфискацию активов России при обходе санкций

ЕС в октябре примет директиву, позволяющую конфисковать российские активы в случае обхода санкций. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Мы уже получили согласие парламента, в совете также есть консенсус. Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре», — цитирует Рейндерса РИА Новости.

По его словам, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений на территории всего Евросоюза.

«Таким образом, появится возможность у всех государств ЕС проводить судебную процедуру и конфискацию. В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа», — отметил Рейндерс.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.