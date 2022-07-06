Глава ЕК заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России Киеву
- AP
Об этом она сказала в ходе выступления в Европарламенте.
«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — цитирует её ТАСС.
Также она заявила о намерении Евросоюза провести со странами G7 экспертную конференцию по подготовке кампании по восстановлению Украины.
По её словам, «восстановление потребует колоссальных усилий».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.