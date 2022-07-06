Глава ЕК заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России Киеву

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».
Глава ЕК заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России Киеву
  • AP

Об этом она сказала в ходе выступления в Европарламенте.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — цитирует её ТАСС. 

Также она заявила о намерении Евросоюза провести со странами G7 экспертную конференцию по подготовке кампании по восстановлению Украины.

По её словам, «восстановление потребует колоссальных усилий». 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить