Глава ЕК заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».

Об этом она сказала в ходе выступления в Европарламенте.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — цитирует её ТАСС.

Также она заявила о намерении Евросоюза провести со странами G7 экспертную конференцию по подготовке кампании по восстановлению Украины.

По её словам, «восстановление потребует колоссальных усилий».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.