Премьер Украины Шмыгаль заявил, что план восстановления страны оценивается в $750 млрд

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается на данный момент в $750 млрд.
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что план восстановления страны оценивается в $750 млрд
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«Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в $750 млрд? Мы считаем, что ключевым источником финансирования должны стать конфискованные активы России и российских олигархов», — сказал он, выступая перед участниками конференции по восстановлению Украины. Его слова приводит ТАСС.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что выступает за конфискацию замороженных западными странами российских активов и передачу их в пользу Украины.

Для реализации решения о конфискации, по мнению министра, потребуется принять новый закон или внести поправки в уже имеющиеся положения законодательства. 

Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

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