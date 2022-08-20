Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

Затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его необходимо завершить переговорами, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерёг от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что в таком случае всё будет похоже на Первую мировую войну и, вероятно, будет эскалация», — заявил Киссинджер в интервью телеканалу CNN.

Он выразил надежду, что страны НАТО смогут договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров.

Также экс-госсекретарь выступил против того, чтобы НАТО шло на уступки России.

Ранее Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal выразил уверенность, что Соединённые Штаты находятся «на грани войны» с Россией и Китаем.