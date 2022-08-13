военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что США находятся «на грани войны» с Россией и Китаем

Короткая ссылка
Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal выразил уверенность, что Соединённые Штаты находятся «на грани войны» с Россией и Китаем.
Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что США находятся «на грани войны» с Россией и Китаем
  • Gettyimages.ru

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — приводит его слова РИА Новости.

Киссинджер призвал американские власти «не нагнетать напряжённость», а создать варианты для недопущения конфликта.

Ранее бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард назвала целями американского президента Джо Байдена в ситуации вокруг Украины не защиту демократии, а «смену режима в России» и «раздувание конфликта для усиления НАТО».

Сам Байден утверждал, что он не призывал к смене власти в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить