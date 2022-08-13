Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что США находятся «на грани войны» с Россией и Китаем

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal выразил уверенность, что Соединённые Штаты находятся «на грани войны» с Россией и Китаем.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — приводит его слова РИА Новости.

Киссинджер призвал американские власти «не нагнетать напряжённость», а создать варианты для недопущения конфликта.

Ранее бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард назвала целями американского президента Джо Байдена в ситуации вокруг Украины не защиту демократии, а «смену режима в России» и «раздувание конфликта для усиления НАТО».

Сам Байден утверждал, что он не призывал к смене власти в России.