военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бывшая конгрессвумен США Габбард назвала цели Байдена в конфликте на Украине

Короткая ссылка
Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард назвала целями американского президента Джо Байдена в ситуации вокруг Украины не защиту демократии, а «смену режима в России» и «раздувание конфликта для усиления НАТО».
Бывшая конгрессвумен США Габбард назвала цели Байдена в конфликте на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала в вечернем эфире телеканала Fox News.

По её мнению, администрация Байдена пытается накалить обстановку в России. 

Она отметила, что «демократам всегда было плевать на мораль, как и на народ Украины, так и на демократию».

«Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций», — цитирует её РИА Новости.

Сам Байден утверждал, что он не призывал к смене власти в России.

В Белом доме заявили, что американская администрация не проводит политику, направленную на «смену власти в России». 

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о его участии в организации госпереворотов за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить