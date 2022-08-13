Бывшая конгрессвумен США Габбард назвала цели Байдена в конфликте на Украине

Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард назвала целями американского президента Джо Байдена в ситуации вокруг Украины не защиту демократии, а «смену режима в России» и «раздувание конфликта для усиления НАТО».

Об этом она сказала в вечернем эфире телеканала Fox News.

По её мнению, администрация Байдена пытается накалить обстановку в России.

Она отметила, что «демократам всегда было плевать на мораль, как и на народ Украины, так и на демократию».

«Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций», — цитирует её РИА Новости.

Сам Байден утверждал, что он не призывал к смене власти в России.

В Белом доме заявили, что американская администрация не проводит политику, направленную на «смену власти в России».

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о его участии в организации госпереворотов за рубежом.