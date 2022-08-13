Бывшая конгрессвумен США Габбард назвала цели Байдена в конфликте на Украине
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Об этом она сказала в вечернем эфире телеканала Fox News.
По её мнению, администрация Байдена пытается накалить обстановку в России.
Она отметила, что «демократам всегда было плевать на мораль, как и на народ Украины, так и на демократию».
«Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций», — цитирует её РИА Новости.
Сам Байден утверждал, что он не призывал к смене власти в России.
В Белом доме заявили, что американская администрация не проводит политику, направленную на «смену власти в России».
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о его участии в организации госпереворотов за рубежом.