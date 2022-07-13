Захарова оценила слова Болтона о его участии в организации госпереворотов за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о его участии в организации госпереворотов за рубежом.

Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах», — отметила Захарова.

Она назвала слова Болтона «точкой невозврата» и абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики.

Подобные заявления требуют «реакции и разбора», заключила Захарова.

Как сообщает РИА Новости, ранее Болтон в интервью телеканалу CNN признался, что участвовал в организации государственных переворотов в других частях света.