Захарова оценила слова Болтона о его участии в организации госпереворотов за рубежом

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о его участии в организации госпереворотов за рубежом.
Захарова оценила слова Болтона о его участии в организации госпереворотов за рубежом
  • РИА Новости

Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах», — отметила Захарова.

Она назвала слова Болтона «точкой невозврата» и абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики.

Подобные заявления требуют «реакции и разбора», заключила Захарова.

Как сообщает РИА Новости, ранее Болтон в интервью телеканалу CNN признался, что участвовал в организации государственных переворотов в других частях света.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить